Китай и Вологодчина планируют обмениваться студентами

На этой неделе проводится форум «Дни Вологодской области в Китае». В рамках события на пленарном заседании в Пекине Георгий Филимонов рассказал о возможностях совместного развития сферы науки и образования Вологодчины и КНР.

«Вологодчина готова расширять границы российско-китайской дружбы в науке и образовании. Перспективы взаимодействия: взаимные стажировки и совместные исследования, программы обучения для студентов из Китая, включая изучение русского языка, а также сетевые программы и двойные дипломы с университетами Пекина, Шанхая и Сианя», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ключевой инициативой в этой сфере является создание «Общества российско-китайской дружбы» на базе Череповецкого государственного университета. Его открытие планируется с участием гостей из Китайской Народной Республики.

«К сотрудничеству готовы крупные вузы: Череповецкий и Вологодский государственные университеты, Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина. Научный центр РАН, работающий в регионе, сотрудничает с Академией общественных наук провинции Цзянси с 2011 года», — отметил Георгий Филимонов.

Отметим, на данный момент в Вологодской области обучаются 15 тысяч студентов, 500 из них — иностранные.