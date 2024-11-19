Бензовоз опрокинулся в кювет в Великоустюгском округе

[ Происшествия ]

ДТП

Дорожное происшествие случилось сегодня, 19 ноября, около десяти часов утра на 312-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово территории Великоустюгского округа. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

По предварительной информации, 53-летний мужчина, управляя бензовозом «Мерседес», выехал на полосу встречного движения, а после слетел с дороги в кювет, где машина перевернулась на бок.

Сообщается, что водитель большегруза не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

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ДТП большегруз кювет
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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