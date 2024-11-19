Череповчане обманули бюджет, предоставив проект «липового» вязального станка  

В Череповце будут судить двух местных жителей, которые обманули бюджет на 1,5 млн рублей, получив деньги по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«С февраля 2022 года по апрель 2023 года обвиняемые предоставили в уполномоченный орган заведомо недостоверные сведения относительно разработки ими проектной документации и изготовления вязального станка для выполнения автоматизированной вязки перчаток», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Полученной суммой мужчины распорядились по своему усмотрению.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Его расследование в настоящее время завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором области и будет передано в городской суд Череповца.