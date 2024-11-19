Сергей Жестянников заявил об утверждении новых мер поддержки на ближайшей сессии

В Законодательном собрании Вологодской области утверждена повестка предстоящей сессии, которая пройдет 27 ноября.

«В частности, выплаты на строительство или приобретение жилья в размере 1,5 млн рублей теперь будут предоставляться ветеринарным специалистам государственных ветеринарных учреждений области. В нашем регионе функционирует 4 бюджетных учреждения ветеринарии с филиалами в 28 муниципальных образованиях. Общее количество ветспециалистов составляет 322 человека, потребность - 30 человек, при этом ежегодно наблюдается рост вакантных должностей. Новая мера призвана снизить кадровую напряженность, привлечь молодых специалистов и обеспечить эпизоотическое благополучие территории Вологодской области», - рассказал спикер ЗСО Сергей Жестянников.

Также планируется утвердить единовременную материальную помощь всем гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на газификацию жилья, находящегося в населенном пункте, в котором введены в эксплуатацию распределительные газовые сети вне зависимости от количества принадлежащих им жилых помещений.

В настоящий момент только льготные категории, к которым относятся инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены семей погибших или умерших вышеуказанных лиц, а также многодетные семьи и малоимущие граждане, участники и члены семей специальной военной операции, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, могут получить выплату при наличии нескольких жилых помещений.

Предлагаемая мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2025 года. Решение о продлении этого срока будет принято на основании анализа количества обращений граждан и возможностей областного бюджета.

Кроме того, с 1 января 2025 года планируется увеличить единовременное денежное вознаграждение спортсменам и тренерам за завоевание первых, вторых и третьих мест в различных соревнованиях. Выплаты составят от 25 тысяч рублей за третье место в финале всероссийской спартакиады молодежи до 2,5 миллионов за первое место на Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских играх. Сейчас вилка выплат составляет от 20 тыс. до 1,3 млн рублей.