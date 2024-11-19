Сотрудники МЧС предупреждают о резком ухудшении погоды

Региональное управление МЧС сообщает о резком ухудшении погоды. Уже завтра территорию региона накроет атмосферный фронт, который принесет сильные осадки.

«Со второй половины дня 20 ноября и в течение суток 21-22 ноября ожидаются продолжительные, местами сильные осадки в виде снега и дождя. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев», - пояснили в региональном управлении МЧС.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС напоминает о внимательности за рулем и соблюдении правил дорожного движения. Также не следует находиться под незакрепленными конструкциями и не парковать под ними свой автомобиль.