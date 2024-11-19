Компания «Свеза» ответила Георгию Филимонову

Компания «Свеза» публикует ответ на заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который рассказал о срыве «Свезой» инвестиционного проекта. Об этом, напомним, Георгий Филимонов заявил накануне в интервью газете «КоммерсантЪ».

По его словам, компания не стала участвовать в социально ориентированном проекте, а также отказалась от реализации второй очереди инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины.

«Они вложили 6,5 млрд руб. в первую очередь, поэтому мои предшественники держали под них расчетную лесосеку в 1,5 млн кубометров леса. И вдруг мы получаем запрос: коллеги, мы не будем делать вторую очередь, рабочие места не будем создавать, соответственно, налоги в регион не будут поступать, а лес нам оставьте. Может быть, не 1,5 млн «кубов», но 700–800 тыс. оставьте нам, пожалуйста. Так не пойдет. Это противоречит закону», - заявил Филимонов.

Как сегодня уточнили в «Свезе», соглашение о строительстве второй очереди инвестиционного проекта было подписано еще в начале 2022 года, когда не был такого количества санкций в отношении российского бизнеса.

«Актуализация проектных расчетов показала, что строительство лесопильного завода в текущих условиях будет убыточным», — заявили в компании.

Также в «Свезе» пояснили, что компания имеет право запросить пересмотр концепции инвестиционного проекта, оставив при этом за собой тот объем лесосеки, который необходим для текущей работы.