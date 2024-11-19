Уникальные негорючие ткани разрабатывают на Вологодском текстильном комбинате

Вологодский текстильный комбинат при сотрудничестве с компаниями «ТК «Иннотек» и «Треатрекс» начал разработку уникальных трудновоспламеняемых тканей, которые используются для оснащения кораблей и салонов самолетов. Как уточнил генеральный директор Вологодского текстильного комбината Илья Мельников, в России подобные ткани ранее не производились.

«Разработка уникальных тканей сопровождается внедрением современных технологий. Процесс требует нестандартных решений, поскольку готовых технологий для производства подобных тканей в России не существует. Специалисты комбината совместно с партнерами проводят успешные эксперименты и разрабатывают новые подходы в производстве», — пояснил Мельников.

Главный технолог ООО «ТК Иннотек» Олег Ерофеев рассказал, где будут применяться подобные ткани.

«Нами была разработана складская коллекция декоративно-обивочных трудновоспламеняемых тканей «Русинтекс» различных цветов для оснащения кораблей высококачественными мебельными и портьерными тканями. Также был реализован проект по разработке портьерной ткани «Русинтекс» для оснащения салона новых пассажирских самолетов МС-21 авиационной Корпорации «Яковлев», - — пояснил Олег Ерофеев.

В пресс-службе Вологодского текстильного комбината рассказали, что компании «Треартекс» и «ТК Иннотек» являются лидерами в разработке и производстве пожаробезопасных материалов в России.