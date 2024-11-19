В России меняются правила оплаты капитального ремонта

В России снова подорожают услуги ЖКХ. С 1 июля 2025 года их стоимость по прогнозу Минэкономразвития составит 11,9%. Отдельно изменения коснутся платы за капитальный ремонт, но тут есть несколько нюансов.



Оплата капитального ремонта в России может стать дифференцированной, на этом настаивает Минстрой России, и уже даже приготовил соответствующие законодательные поправки для ее изменения.



Больше всего не повезет россиянам, проживающих в многоквартирных домах, имеющих лифты. Поскольку ремонт этих устройств сегодня является очень дорогостоящим, поэтому платежка за капремонт для жильцов таких домов станет “тяжелее”. Для жильцом малоэтажных домов все останется по-прежнему, но скорее всего ненадолго



По данным РИА Новости, средний взнос на капремонт в России составляет 12,6 рубля за 1 кв. м. По словам членакомитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, данная цифра в два раза ниже экономически реальных затрат на ремонт домов, поэтому, чтобы полноценно реализовать программу капитального ремонта, данный тариф необходимо довести до реального значения.



Первыми под повышение попали жильцы многоквартирных домов, имеющих лифты. Но видимо и других россиян эта учесть не обойдет стороной.



По имеющимся данным, сегодня в России насчитывается порядка 140 тыс. лифтов, у которых срок эксплуатации истекает в 2025 году. Масштаб проблемы серьезный, и с ней необходимо что-то делать. Плату, конечно же повысят, но вот как будут менять лифты, это отдельный вопрос …