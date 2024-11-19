Череповецкие танцоры взяли 10 золотых медалей онлайн-фестиваля «Живи, танцуя!»

[ Спорт ]

10 золотых и 1 серебряную медаль завоевал танцевальный коллектив «Ступени» на всероссийском онлайн-фестивале «Живи, танцуя!», который прошел в минувшие выходные в Мытищах и собрал 40 коллективов из 5 федеральных округов.

Вологодскую область на турнире представлял танцевальный коллектив «Ступени». Череповчане привезли на конкурс 11 номеров, выступили в двух отделениях.

«Кроме призовых мест в разных номинациях и гран-при, судьи присвоили нашему номеру «Русь» спецприз. Он стал лучшим на фестивале. Номер «Геометрия рук» мы танцевали в финале и повторили на бис по просьбе жюри и зрителей, — рассказала официальному порталу Череповца руководитель танцевального коллектива Мария Новосельцева. — По сравнению с прошлым годом уровень танцоров вырос, так что выросла и конкуренция».

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