Большинство вологжан поддержали запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах

Агентство мониторинга и социологических исследований сегодня публикует данные опроса, согласно которому 64% жителей Вологодской области поддержали запрет продажи алкоголя в магазинах и точках общепита, расположенных в многоквартирных домах.

«Больше всего с ограничениями согласны жители муниципальных округов (67%). Примечательно также, что за ограничение высказалось больше женщин, чем мужчин (70% и 60% соответственно)», - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Напомним, что в конце минувшей неделе законопроект об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области был внесен на рассмотрение в региональный парламент, где его должны рассмотреть в следующую среду, 27 ноября.

В правительстве региона появление законопроекта объяснили необходимостью решения демографических проблем, в частности, высоким уровнем смертности от алкоголя. Ограничения должны вступить в силу 1 марта 2025 года.

Накануне губернатор Георгий Филимонов в интервью газете «КоммерсантЪ» заявил, что правительство возьмет на себя трудоустройство всех, кто останется без работы после закрытия алкомаркетов.