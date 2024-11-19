В Вологде трое местных жителей пойдут под суд за крупные аферы с землей

[ Общество ]

В Вологодский городской суд передано уголовное дело по обвинению трех местных жителей, которые подозреваются в аферах с земельными участками. Они обвиняются по статьям за мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном и особо крупном размере, а также в подделке официальных документов.

«В период с января по август 2023 года обвиняемые, достоверно знавшие о порядке регистрации права собственности на земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, возникшего до 1997 года, на основании архивных сведений заказали в фотостудии бланки свидетельств о праве собственности на землю, а также печать уполномоченного органа власти», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Впоследствии обвиняемые подобрали через кадастровую карту подходящие земельные участки и предоставили для регистрации подложные документы. В общей сложности им удалось оформить в собственность 10 земельных участков площадью более 19 тысяч кв.м. на территориях Вологды и Вологодского округа.

Общий ущерб от действий обвиняемых превысил 11,6 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых, а также на незаконно приобретенные участки стоимость более 17,2 млн рублей был наложен арест.

Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой региона.

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