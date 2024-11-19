«Зеленый щит» продолжат создавать на улице Архангельской Череповца

[ Общество ]

На улице Архангельской Череповца уже на этой неделе появится «Зеленый щит» из 45 деревьев и кустарников. По словам мэра города Вадима Германова, деревья будут высажены в рамках программы «Депутатский миллион».

«Каждому депутату Законодательного собрания выделены средства, которые можно потратить на благоустройство своего округа. Именно эти деньги Андрей Макаров и передал для создания «Зеленого щита», - рассказал мэр города.

Вадим Германов добавил, что в сквере уже высажены 40 взрослых деревьев. На этой неделе их станет в два раза больше. Также сотрудники «Зеленстроя» высадят 7 трехметровых елей.

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