Георгий Филимонов рассказал о конфликте с руководством «Свезы»

[ Общество ]

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о причинах конфликта с компанией «Свеза», которая на 49% контролируется холдингом «Севергрупп» Алексея Мордашова. Материал с Филимоновым вышел сегодня в газете «КоммерсантЪ».

Вопрос о «Свезе» был задан после заявления компании сменить юрисдикцию из-за конфликта с региональными властями.

По словам Филимонова, компания отказалась участвовать в социально ориентированном проекте, а также не стала реализовывать вторую очередь инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины.

«Они вложили 6,5 млрд руб. в первую очередь, поэтому мои предшественники держали под них расчетную лесосеку в 1,5 млн кубометров леса. И вдруг мы получаем запрос: коллеги, мы не будем делать вторую очередь, рабочие места не будем создавать, соответственно, налоги в регион не будут поступать, а лес нам оставьте. Может быть, не 1,5 млн «кубов», но 700–800 тыс. оставьте нам, пожалуйста. А для чего вам лес оставлять? Чтобы на корню рубить и кругляк продавать? Так не пойдет. Это противоречит закону», - ответил Филимонов.

По его словам, решения в Вологодской области принимаются в региональном правительстве, а не на предприятиях и миссия правительства – показать, что власть работает для людей.

«Не на крупный бизнес, а для жителей малых городов и поселений, сельских территорий, отдаленных населенных пунктов, крупных городов, людей, которые живут в многоквартирных домах, таких же, как и я… Я вырос в Череповце в небольшой квартирке, и мои родители до сих пор живут в девятиэтажном доме, в подъезде, на который без слез не взглянешь», - уточнил глава региона.

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интервью Георгий Филимонов Свеза
Иван Водопьянов, Коммерсантъ
 

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