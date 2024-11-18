Для воспитанников детского центра «Феникс» организовали экскурсию в пожарную часть

[ Общество ]

Накануне воспитанники центра «Феникс» посетили пожарную часть №2 в рамках патриотического воспитания детей и молодёжи при поддержке депутата Вологодской городской Думы Михаила Сурикова и сотрудников пожарной части.

Сотрудники пожарной части познакомили ребят со своей важной профессией. Детям показали специальную технику, оборудование для спасения жизни людей и защиты имущества.

В завершении экскурсии Михаил Суриков вручил детям наборы для рисования, которые стали приятным сюрпризом для всех участников.

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