Вологжане взяли две бронзы на мировом первенстве по спортивному метанию ножа

Вологжане вернулись с медалями с чемпионата и первенства мира по спортивному метанию ножа. Соревнования прошли в Минске с 14 по 17 ноября. В нём приняли участие представители 9 стран, в их числе Беларусь, Россия, Литва, Латвия и Монголии.

Медали разыгрывались в двух возрастных группах - в первенстве мира принимали участие спортсмены от 10 до 18 лет, а в чемпионате мира - от 18 лет и старше.

Вологодские спортсмены завоевали две бронзовые медали. Наталья Шустик заняла 3 место в метании ножа с расстояния 3 метра (её результат - 580 баллов), выполнив норматив мастера спорта международного класса. Роман Шустик стал бронзовым призером в метании ножа с шестиметровой дистанции.

В командном зачете сборная России заняла первое место, обойдя Беларусь и Монголию.