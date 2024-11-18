Андрей Накрошаев попросил вологжан сформировать удобную схему движения в Вологде

Мэр Вологды Андрей Накрошаев попросил вологжан помочь сформировать на перекрестках города удобную схему движения. В частности, вологжане могут высказать свое мнение – где в городе можно сделать шире перекресток, добавить дополнительные поворотные полосы или добавить стрелки для поворота направо. Проголосовать жители города могут через Госуслуги до 2 декабря.

«Ваше мнение поможет нам сформировать в Вологде более удобную схему движения на перекрестках, а также определить список сфетофоров, которым требуется модернизация в 2025 году», - написал Накрошаев в соцсетях.

По его словам, в этом году уже были добавлены дополнительные секции с указателями правого поворота на 12 перекрестках города.

Также были добавлены дополнительные поворотные полосы на перекрестках Клубова – Залинейная и Ильюшина – Окружное шоссе.