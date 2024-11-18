Тренажеры устанавливают на площадке для выгула собак в Ковыринском парке

На площадке для выгула собак в Ковыринском саду устанавливаются необходимые тренажёры и МАФы. Накануне прошла рабочая встреча по вопросу обустройства новой площадки для выгула собак. В ней приняли участие представители администрации города, депутаты, активисты ТОС. На встрече обсудили возможности новой площадки, а также другие направления развития Ковыринского парка.

Территорию оборудуют всем необходимым для активного выгула собак, в частности, такими тренажёрами, как тоннели, лабиринты, балансиры, горки и лестницы. Эти элементы помогут питомцам развивать физическую форму и укреплять навыки послушания. Также на площадке предусмотрены урны для утилизации отходов, парковая мебель и информационные стенды. Территория ограждена прочной сеткой высотой от двух метров с калитками, оснащёнными запорами.

«Мы очень ждали эту площадку для собак, потому что собачников очень много и гуляем мы очень часто и дружно. С питомцами гуляют и с утра, и днём, и вечером. Эта площадка для выгула и дрессировки нам просто необходима. К тому же многие люди боятся собак, и для безопасности необходимо иметь такую огороженную территорию», — отметила Ирина Снежурова.

Конструкция площадки предусматривает возможность ее переноса в другое место. Такой вариант не исключается в рамках реконструкции Ковыринского парка, возможность которой включена в перспективную программу развития Вологды до 2030 года.