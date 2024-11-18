Вологодские депутаты подготовят ряд предложений и замечаний к бюджету области

Депутаты Законодательного собрания продолжают работу над главным финансовым документом региона. На сегодняшнем заседании комитета по бюджету и налогам заключения на проект закона представили Контрольно-счетная палата и областная прокуратура. Параллельно продолжают поступать предложения от муниципальных образований.

«В рамках рассмотрения проекта бюджета уже проделана большая работа: мы рассмотрели все самые финансово емкие госпрограммы в рамках «нулевых чтений», документ был проанализирован коллегами из постоянных комитетов ЗСО, на прошлой неделе мы провели публичные слушания. Традиционно все поступающие замечания и предложения мы объединяем в один свод, направляем в администрацию губернатора и на заседании комитета предметно разбираем каждый пункт. Сделать это мы планируем ко второму чтения проекта бюджета, которое назначено на 11 декабря», - рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Роман Заварин.

Напомним, законопроект был внесен в Законодательное собрание области 31 октября. В 2025 году доходы областного бюджета запланированы на уровне 123,8 млрд рублей, расходы – 140,6 млрд рублей, дефицит составит 16,8 млрд, и он полностью обеспечен остатками средств.

При этом поступления из федерального бюджета пока запланированы на уровне 2,9 млрд рублей. Как сегодня отметила заместитель Губернатора Александра Гуркина, после второго чтения федерального бюджета эта сумма может превысить 17 млрд. Соответственно, будут изменены и основные параметры бюджета области на 2025 год.