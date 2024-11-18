Известный шеф-повар накормит вологжан диковинным блюдом

В Вологду 20 ноября приезжает съемочная группа кулинарного шоу «Вася накормит!» с 20 до 24 ноября шеф-повар Василий Емельяненко будет снимать очередной выпуск своего шоу в Вологде.

«Вместе с шефом ресторана ПиццаФабрика Михаилом Борисовым мы приготовим сливочное фрикасе из говядины с полбой и грибами на тысячу человек. На десерт у нас будет клубничная панна-котта с горячим чаем», - рассказал Василий Емельяненко в своих соцсетях.

Также студенты-повара вологодских колледжей смогут поучаствовать в мотивационной лекции популярного шефа, а также помогут в подготовке полуфабрикатов для проведения шоу.

Блюдами от шеф-повара вологжан будут угощать в воскресенье, 24 ноября, в 14.00 в парке Ветеранов.