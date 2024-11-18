В Грязовецком округе выбрали нового главу

В Грязовецком округе сегодня выбрали нового главу. Как сообщает газета «Сельская правда», главой округа стала Наталья Головчак, которая ранее работала директором Грязовецкого политехнического техникума.

Сегодня на заседании Земского собрания за кандидатуру Головчак местные депутаты проголосовали единогласно.

Официальная церемония вступления в должность состоится в ближайшие дни.

Добавим, что в феврале этого года Наталья Головчак была выбрана общественным уполномоченным губернатора Вологодской области по Грязовецкому округу.