В Грязовецком округе выбрали нового главу

[ Общество ]

В Грязовецком округе сегодня выбрали нового главу. Как сообщает газета «Сельская правда», главой округа стала Наталья Головчак, которая ранее работала директором Грязовецкого политехнического техникума.

Сегодня на заседании Земского собрания за кандидатуру Головчак местные депутаты проголосовали единогласно.

Официальная церемония вступления в должность состоится в ближайшие дни.

Добавим, что в феврале этого года Наталья Головчак была выбрана общественным уполномоченным губернатора Вологодской области по Грязовецкому округу.

Теги:
глава округа выборы
 

Последние новости

Вологодские депутаты подготовят ряд предложений и замечаний к бюджету области
Известный шеф-повар накормит вологжан диковинным блюдом
Побочные эффекты препарата «Ozempic» – врачи назвали заболевания, которые вызывает лекарство
В Грязовецком округе выбрали нового главу
В Вологодской области может появиться свой торговый представитель в Китае
В Череповце на сэкономленные деньги отремонтировали дополнительные участки дорог
Новую детскую площадку установили на Советском проспекте в Вологде
На Вологодчине отремонтировали несколько подъездных путей
Посетить вологодские музеи бесплатно можно будет уже в эту среду
Пятеро вологжан предстали перед судом за разбойное нападение