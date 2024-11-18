Побочные эффекты препарата «Ozempic» – врачи назвали заболевания, которые вызывает лекарство

В последнее время многие желающие быстро сбросить вес, используют для этих целей препарат от диабета «Ozempic», в состав которого входит действующее вещество симаглутид. Как выяснили ученые, при отмене препарата могут наступить тяжелые последствия для организма.

Лекарственное средство «Ozempic» было разработано, как препарат для борьбы с диабетом. Однако, при его использовании против заболевания выяснилось, что препарат эффективно снижает вес и помогает похудеть практически без ограничений в питании. Разумеется, благая весть тут же разнеслась по интернету и люди массово стали скупать весьма дорогостоящий препарат. Однако, чудес не бывает и бесконтрольный прием лекарства «Ozempic» способен серьезно навредить здоровью.

Прежде всего, при его отмене весь сброшенный вес возвращается, причем в довольно короткие сроки, а постоянно его принимать слишком накладно, ведь одна упаковка стоит около одной тысячи долларов. Поэтому, многие отказываются от приема препарата, как только достигнут желаемого веса. Кроме этого, пациенты отказавшиеся от «Ozempic» отметили и другие побочные эффекты препарата.

Среди появившихся симптомов особенно популярны повышение артериального давления и холестерина в крови. Поэтому, медики сделали вывод, что бесконтрольный прием «Ozempic» может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Правильное питание поможет похудеть

Если вам необходимо похудеть, то лучше использовать проверенные методы. А именно употребление здоровых продуктов, а не полуфабрикатов, использовать в питании сбалансированный рацион, в который входят овощи, фрукты и белковая пища. Правильное питание может быть очень вкусным и при этом вес станет снижаться достаточно эффективно.

Придерживаться правильного питание гораздо безопаснее и полезнее для организма, чем назначать себе прием лекарственных препаратов.

Источник: Телеграм