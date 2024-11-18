В Вологодской области может появиться свой торговый представитель в Китае

[ Общество ]

В Вологодской области может появиться свой торговый представитель в Китае. Такую возможность обсудил сегодня губернатор региона Георгий Филимонов на встрече с послом РФ в Китае Игорем Моргуловым и торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским.

«Обсудили с Игорем Владимировичем и Алексеем Витальевичем открытие постоянной экспозиции вологодской продукции в Китае, а также кандидатуры представителя Вологодской области для направления на работу в состав Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике», – пояснил глава региона.

Глава региона также заявил, что на встрече был затронут вопрос о содействии предприятиям Вологодской области в сопровождении экспортных и импортных контактов по результатам реализации программы работы делегации региона в КНР.

«Дни Вологодской области в Китае» проводятся при поддержке министерства иностранных дел России и главы ведомства Сергея Лаврова, а также посольства Российской Федерации в Китае», - уточнили в пресс-службе губернатора Вологодской области.

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