В Вологодской области может появиться свой торговый представитель в Китае. Такую возможность обсудил сегодня губернатор региона Георгий Филимонов на встрече с послом РФ в Китае Игорем Моргуловым и торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским.

«Обсудили с Игорем Владимировичем и Алексеем Витальевичем открытие постоянной экспозиции вологодской продукции в Китае, а также кандидатуры представителя Вологодской области для направления на работу в состав Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике», – пояснил глава региона.

Глава региона также заявил, что на встрече был затронут вопрос о содействии предприятиям Вологодской области в сопровождении экспортных и импортных контактов по результатам реализации программы работы делегации региона в КНР.