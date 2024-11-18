В Череповце на сэкономленные деньги отремонтировали дополнительные участки дорог

В городе металлургов завершились дополнительные ремонты дорог. Как пояснил мэр Череповца Вадим Германов, в результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия, которой хватило на решение первоочередных задач.

Так, асфальт и бордюры заменили на улице Верещагина на участке от Данилова до Октябрьской набережной и на улице Дзержинского — от Карла Либкнехта до Красного переулка. Также на этих участках обновили тротуары.

Помимо этого, специалисты исправили дефект дорожного полотна в районе автобусной остановки на Молодежной, 19. А на улице Кабачинской строители проложат под существующими дорогами железобетонные трубы, которые позволят отвести от участков воду в период половодья и не допустить подтопления дороги.