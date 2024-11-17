Новую детскую площадку установили на Советском проспекте в Вологде

[ Общество ]

Площадка

На прошлой неделе завершился монтаж детской площадки во дворе дома №42 на Советском проспекте. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

На площадке установили различные элементы для активных игр, развития фантазии и воображения.

«Всего в этом году при поддержке губернатора Георгия Филимонова обновляем 25 детских площадок, 20 из них уже полностью готовы. Работы продолжаются по пяти адресам, в том числе на двух осталось уложить резиновое покрытие», — пояснил Андрей Накрошаев.

Также мэр города признался, что есть проблемы с установкой детской площадки в Ковыринском саду. Главу города не устраивают отношение подрядчика к своим обязательствам, в том числе срыву сроков.

«Спускать халатность не будем, ошибка может стоить включения подрядчика в реестр недобросовестных. Держу на контроле, проинформирую о решении», — отметил мэр.

Площадка

Теги:
детская площадка ковыринский сад
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

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