Новую детскую площадку установили на Советском проспекте в Вологде

На прошлой неделе завершился монтаж детской площадки во дворе дома №42 на Советском проспекте. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

На площадке установили различные элементы для активных игр, развития фантазии и воображения.

«Всего в этом году при поддержке губернатора Георгия Филимонова обновляем 25 детских площадок, 20 из них уже полностью готовы. Работы продолжаются по пяти адресам, в том числе на двух осталось уложить резиновое покрытие», — пояснил Андрей Накрошаев.

Также мэр города признался, что есть проблемы с установкой детской площадки в Ковыринском саду. Главу города не устраивают отношение подрядчика к своим обязательствам, в том числе срыву сроков.