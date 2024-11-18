На Вологодчине отремонтировали несколько подъездных путей

[ Общество ]

Ремонт

По многочисленным просьбам местных жителей отремонтирована подъездная дорога протяженностью 3,6 километров к деревне Александровское Вытегорского округа. Здесь уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка. Работы выполнены со строгим соблюдением стандартов раньше срока.

Также обновлена подъездная дорога до посёлка Федотово Вологодского округа протяженностью 8 километров. Здесь уложен новый асфальт и укреплены обочины. Также оборудована современная остановка общественного транспорта.

«Десятилетия людям приходилось терпеть неудобства и ждать решения о строительстве полноценных подъездных дорог. Ситуацию кардинально поменял нацпроект «Безопасные качественные дороги». Возведены новые участки дорожного полотна и искусственные сооружения. Благодаря обратной связи от вологжан прокладываются удобные маршруты, дорожная сеть становится более современной, что позитивно влияет на устойчивое развитие экономики региона», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области Дмитрий Борисов.

Ремонт участков проходил в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России.

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