Посетить вологодские музеи бесплатно можно будет уже в эту среду

20 ноября - третья среда месяца. В этот день школьники, студенты и вологжане могут бесплатно посетить культурные учреждения Вологды и Вологодской области.

Для получения бесплатного билета необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку на территории Вологодчины. Билет не распространяется на экскурсионное обслуживание.

Для свободного посещения открыт Вологодский государственный музей-заповедник, а также его филиалы: Музей кружева, музей "Мир забытых вещей", музей "Вологодская ссылка", музей "Вологда на рубеже XIX - XX вв.", архитектурно-этнографический музей "Семёнково" и Дом-музей Петра I, недавно открывшийся после масштабной реставрации.

Помимо этого, бесплатно посетить можно и Вологодскую картинную галерею вместе с ее филиалами, в том числе главное здание на Мира, 34, Дом Корбакова, Шаламовский дом, мастерскую А. В. Пантелеева, а также галерею «Красный мост», в прошлом году перешедшую в муниципальную собственность.

Также для вологжан открыты музеи муниципальных округов, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей.