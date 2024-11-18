Посетить вологодские музеи бесплатно можно будет уже в эту среду

[ Культура ]

Музей

20 ноября - третья среда месяца. В этот день школьники, студенты и вологжане могут бесплатно посетить культурные учреждения Вологды и Вологодской области.

Для получения бесплатного билета необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку на территории Вологодчины. Билет не распространяется на экскурсионное обслуживание.

Для свободного посещения открыт Вологодский государственный музей-заповедник, а также его филиалы: Музей кружева, музей "Мир забытых вещей", музей "Вологодская ссылка", музей "Вологда на рубеже XIX - XX вв.", архитектурно-этнографический музей "Семёнково" и Дом-музей Петра I, недавно открывшийся после масштабной реставрации.

Помимо этого, бесплатно посетить можно и Вологодскую картинную галерею вместе с ее филиалами, в том числе главное здание на Мира, 34, Дом Корбакова, Шаламовский дом, мастерскую А. В. Пантелеева, а также галерею «Красный мост», в прошлом году перешедшую в муниципальную собственность.

Также для вологжан открыты музеи муниципальных округов, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей.

Теги:
музеи бесплатно
Фото: cultinfo
 

Последние новости

В Череповце на сэкономленные деньги отремонтировали дополнительные участки дорог
Новую детскую площадку установили на Советском проспекте в Вологде
На Вологодчине отремонтировали несколько подъездных путей
Посетить вологодские музеи бесплатно можно будет уже в эту среду
Пятеро вологжан предстали перед судом за разбойное нападение
Эксперты посчитали стоимость реальной продуктовой корзины вологжан
Обильные осадки обещают на предстоящей неделе вологодские синоптики
Народные дружинники будут помогать ловить распространителей наркотиков
Под Харовском грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину
Почти 200 человек собрались на Городском семейном форуме в Вологде