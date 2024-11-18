Пятеро вологжан предстали перед судом за разбойное нападение

[ Происшествия ]

Суд

Происшествие случилось ночью 27 ноября прошлого года. Пятеро ранее судимых уроженцев Вологодской области, 1998, 1989 и 2000 годов рождения, совершили разбойное нападение на двоих покупателей подержанного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Потерпевшие собирались потратить на покупку машины 200 тысяч рублей, которые у них были на руках. Один из подсудимых, 25-летний вологжанин, узнал об этом и предложил четырем свои друзьям украсть деньги.

Злоумышленники назначили встречу в поселке Кувшиново. Четверо из них приехали на такси, а пятый – вместе с покупателями. По приезде мужчины надели балаклавы, перчатки и с разных сторон напали на сидящих в машине молодых людей. Одного из потерпевших трижды ударили по голове, а затем вывезли всех в лесополосу вблизи деревни Михальцево.

Один из потерпевших отказался отдавать злоумышленникам деньги, за что его избили, а потом распылили в лицо слезоточивое вещество газового баллончика «Шпага».

В конце концов подсудимые похитили у мужчин 325 тысяч рублей, у одного сняли с пальца серебряный перстень, у второго потерпевшего забрали 1510 рублей, сотовый телефон «Apple iPhone mini 12» и часы «Casio». После чего скрылись с места преступления.

Вологодский районный суд признал пятерых мужчин виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 2 месяцев до 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, одному из потерпевших выплачена компенсация материального ущерба в размере 35 тысяч рублей.

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