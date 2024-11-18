Эксперты посчитали стоимость реальной продуктовой корзины вологжан

Эксперты подсчитали стоимость продуктовой корзины в разных регионах страны. Как сообщает портал Bankiros.ru, при оценке продуктовой корзины специалисты ориентировались не на данные Росстата, потому что в продуктовой корзине этого ведомства содержатся такие позиции, которые устарели и в глазах потребителей выглядят нелепо.

«Чтобы собрать реальную продуктовую корзину среднего класса, Bankiros.ru опросил своих читателей. Больше всего опрос заинтересовал женщин. Примерно 72,5% опрошенных – женщины. Живут одни 26,6%. Большинство респондентов живут семьями: 31,2% – с супругом и детьми, 33,9% – с супругом, но без детей, остальные живут большими семьями. Большинству опрошенных 40-50 лет (54,1%), в возрасте 60-70 лет находятся 19,3% респондентов, еще 14,7% в возрасте 30-40 лет, представителей других возрастов меньше», - сообщает портал.

На основании данных опроса, средняя продуктовая корзина россиянина включает следующие объемы покупок на месяц:

- мясо, мясные продукты и рыба: курица – 4 кг, говядина бескостная – 3 кг, свинина бескостная – 2 кг, пельмени – 2 кг, колбаса вареная – 1,5 кг, рыба – 1,7 кг;

- молочные продукты: молоко – 10 л, кефир – 4 л, творог – 1,6 кг, сметана – 2 кг, твердый сыр – 0,7 кг, сливочное масло – 1 кг;

- овощи: картофель – 4,5 кг, огурцы – 2,5 кг, помидоры – 2,5 кг, морковь – 1,5 кг, лук – 1,5 кг, капуста – 2 кг, перец болгарский – 1,5 кг;

- фрукты: яблоки – 3 кг, бананы – 4 кг;

- крупы и макаронные изделия: рис – 1,5 кг, гречка – 1,5 кг, макароны – 2 кг

- хлебобулочные изделия: хлеб – 4 кг, мука – 2,5 кг;

- сладости: печенье – 2 кг, шоколад – 1,5 кг, конфеты – 2 кг

- соусы, приправы и прочее: кетчуп – 0,5 л, майонез – 0,6 л, перец черный – 0,3 кг, соль – 0,5 кг, сахар – 2 кг, подсолнечное масло – 1 л, яйца – 4 упаковки;

- консервы: кукуруза – 1 кг, тушенка или мясные консервы – 2 кг, рыбные консервы – 0,3 кг.

- напитки: чай – 0,7 кг, кофе – 0,6 кг;

- орехи и сухофрукты: орехи – 0,6 кг, сухофрукты – 0,9 кг.

Исходя из этих данных выяснилось, что в среднем по стране стоимость продуктовой корзины составила 21 941 рубль. Для сравнения – в Москве продуктовая корзина стоит 26 519 рублей. Значительная часть бюджета уходит на мясные продукты и рыбу, составляя около 40% от общего объема. На молочные продукты россияне тратят около 20% от общего бюджета (4512 рублей). Примерно такая же сумма уходит на сладости и кондитерские изделия. На овощи и фрукты уходит порядка 10% бюджета.

В Вологодской области стоимость продуктовой корзины составила 23111 рубль. На северо-западе это одна из самых дешевых продуктовых корзин. К примеру, В Мурманской области она оценивается в 27 376 рублей, а в Ненецком автономном округе 28 699 рублей.

Самые дешевые продуктовые корзины оказались в Мордовии – 18 034 рубля, Волгоградской области – 18 124 рубля, а также в Липецкой области – 18 491 рубль.