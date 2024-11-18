Обильные осадки обещают на предстоящей неделе вологодские синоптики

[ Общество ]

Интенсивные осадки пройдут во второй половине предстоящей недели в Вологодской области. В понедельник и вторник синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневные температуры не превысят +3 градусов.

Однако уже в среду днем, начиная с западных районов, погода резко ухудшится, пойдет интенсивный снег с дождем.

«В ночь на четверг и в течение последующих суток зона непогоды охватит большую часть области, ожидаются продолжительные осадки в виде мокрого снега и дождя, наиболее интенсивные осадки в западных и центральных районах, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, усилится ветер, порывами до сильного. Интенсивные осадки будут связанны с прохождением медленно смещающегося волнового атмосферного фронта», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

По предварительным данным, в четверг может выпасть до 14 мм осадков.

В ночь на субботу погода немного улучшится, однако затем в регионе ожидается очередной активный циклон.

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