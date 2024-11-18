Народные дружинники будут помогать ловить распространителей наркотиков

В Законодательном собрании состоялось тематическое совещание, посвященное организации в муниципалитетах области народных дружин в целях профилактики незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

«Этот вопрос рассматривался в правительстве области на заседании антинаркотической комиссии под руководством Георгия Филимонова и при участие председателя Законодательного собрания Сергея Жестянникова, - рассказал и.о. председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления Антон Холодов. – Эта тема очень важна для всех нас, так как в органы власти регулярно поступают жалобы на граждан, которые занимаются распространением закладок с наркотиками, на наличие надписей с рекламой интернет-сайтов по продаже запрещенных веществ. Сергей Жестянников поручил нашему комитету обсудить лучшие практики работы народных дружин, проработать варианты распространения данного опыта по всем округам и районам, а также механизмы стимулирования их деятельности».

По словам начальника управления по развитию общественных проектов и реализации государственной национальной политики департамента внутренней политики Владислава Крашкина, в этом году отмечается рост числа зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ. Поэтому в Вологодской области скоро стартует масштабная антинаркотическая кампания. Рассматривается вопрос по привлечению к отдельным видам работы народных дружин.

«Определены шесть пилотных территорий: Вологда, Череповец, Великоустюгский, Вологодский, Сокольский округа и Шекснинский район, где предполагается более активное участие народных дружин в этой деятельности. В городах будут привлекаться по 30 человек, в муниципалитетах – по 20. Дружинники будут осуществлять патрулирование совместно с правоохранительными органами не менее двух раз в неделю, сейчас разрабатываем маршруты», - рассказал Крашкин.

Врио начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Вологодской области Владимир Дьяков отметил, что членов народной дружины можно привлекать к совместному с правоохранительными органами патрулированию улиц, а также к проведению профилактической работы. Это информирование населения, создание антинаркотического контента, мониторинг интернет-ресурсов на наличие площадок по продаже наркотиков, патрулирование улиц по поиску граффити с рекламой площадок по сбыту веществ и их удаление.