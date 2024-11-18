Под Харовском грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину

В Харовском округе грузовой поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину, который пересекал железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте. Происшествие случилось на 586-м километре перегона Харовская – Пундуга.

«Выяснено, что мужчина переходил железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов. При себе мужчина имел велосипед. Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», - рассказали в транспортной полиции.

Установлено, что погибший проживал в Харовске. Его родным уже сообщили о происшествии. По факту аварии полиция проводит проверку.