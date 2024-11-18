Почти 200 человек собрались на Городском семейном форуме в Вологде

Городской семейный форум прошёл в выходные в креативном пространстве «Салют, молодёжь!».

Клуб «Счастливая семья» был создан в Вологде в 2014 году, чтобы помочь вологжанам в организации семейного досуга. Сейчас он объединяет более 250 семей. В честь десятилетия городской сети клубов «Счастливая семья» в городе впервые прошёл семейный форум.

«Празднование десятилетнего юбилея клуба «Счастливая семья» совпадает с Годом семьи. Впервые за десять лет существования нашего клуба мы решили не просто отметить юбилей, но и организовать большое событие для горожан. Сеть клубов «Счастливая семья» организует множество мероприятий, мастер-классов и встреч как для взрослых, так и для детей. Клубы функционируют на восьми площадках города, включая муниципальные и частные», — рассказала руководитель городской сети клубов «Счастливая семья» Вера Матвеева.

В рамках форума для семей из Вологды прошла образовательная программа, объединившая три трека: «Вологда — город для семьи», «Роль отца в семье», «Семейная психология».

«Благодаря поддержке федерального агентства Росмолодёжь форум удалось организовать на новом, более высоком уровне. Мы пригласили спикера федерального уровня, который поделился ценным опытом, а также множество местных экспертов и представителей семей, которые открыто рассказали о своих историях и накопленных знаниях. Мы искренне надеемся, что наш семейный форум станет доброй традицией для города Вологды, создавая площадку для обмена опытом, обучения и вдохновения», — сказала начальник управления по молодёжной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

Организаторами семейного форума выступили городская сеть клубов «Счастливая семья» и Молодёжный центр «ГОРКОМ35» при поддержке Росмолодёжи и «Национальных проектов России».