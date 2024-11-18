Вологодские депутаты намерены повысить зарплаты аппарату мировых судей

Депутаты комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Законодательного собрания области обсудили параметры областного бюджета на 2025 год и плановый период.

Председатель комитета Лариса Кожевина уточнила у представителя министерства финансов области Ларисы Кушнеревой возможность предусмотреть в бюджетных расходах сумму на увеличение оплаты труда работникам участков мировых судей. Парламентарий пояснила, что на имя председателя Законодательного Собрания области Сергея Жестянникова поступило коллективное обращение от работников всех судебных участков области по этому вопросу.

«Уровень зарплаты работников, обеспечивающих судебный процесс, составляет 25-30 тысяч рублей. Недавно проводилось совещание с участием председателя Законодательного собрания области Сергея Жестянникова, председателем Вологодского областного суда Игоря Трофимова и руководителя департамента мировых судей. Для решения вопроса были озвучены предложения об изменении штанного расписания аппарата мировых судов, о дополнительном премировании работников. Это потребует выделения дополнительных 70 млн рублей в год», - отметила Лариса Кожевина.

Лариса Кушнерева подтвердила, что вопрос находится в стадии рассмотрения, и, скорее всего, будет решён в процессе исполнения бюджета в будущем году.