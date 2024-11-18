Череповецкая «Северсталь» потерпела четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Накануне череповчане во второй раз за неделю проиграли подмосковному «Витязю». Если игра в минувший вторник завершилась со счётом 0:2, то накануне «Северсталь» проиграла уже 1:7, потерпев самое крупное поражение в текущем сезоне. Единственный гол в составе «жёлто-чёрных» в меньшинстве забил Данил Аймурзин, забросив свою 13-ю шайбу в сезоне.

После игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев отказался комментировать итоги матча, сказав, что команда безоговорочно уступила сопернику по всем статьям.

Следующий матч череповчане проведут в среду. Дома сыграют против «Адмирала» из Владивостока.