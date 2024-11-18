Сотрудник шекснинской колонии за деньги приносил алкоголь осужденному

В Шексне районный суд вынес приговор сотруднику колонии №12, который обвинялся по статьям за взятку и превышение должностных полномочий.

Как было установлено во время следствия, он неоднократно проносил на территорию колонии алкоголь для осужденного, получив за это 10 тысяч рублей. Также он планировал передать заключенному смарт-часы и зарядное устройство за 15 тысяч рублей, однако был задержан на контрольно-пропускном пункте.

«В судебном заседании подсудимый полностью признался в совершенном преступлении и раскаялся», - рассказали в пресс-службе судов области.

В результате суд приговорил его к 5 годам условного срока, а также лишил права занимать должности в уголовно-исполнительной системе сроком на 2 года.