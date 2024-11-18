Предупрежден, значит вооружен? Мнение “диванного аналитика” по ситуации с ATACMS

Главная новость последних часов - уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Нельзя сказать, что в свете событий последних лет это стало неожиданностью, но все равно неприятно. С одной стороны в украинском конфликте намечается очередная эскалация. Но все же давайте взглянем на ситуацию в спокойной и трезвой обстановке …



Сейчас многие эксперты составляют карту, куда могут долететь эти ракеты. На что необходимо обратить внимание, что до этого БПЛА долетали намного дальше, и был нанесен серьезный урон многим российским НПЗ. Да, ATACMS обладает более мощной взрывной силой, и это очень опасно. Опять же, по территории России уже наносили удары этими ракетами, например, был атакован Крым. То есть наши ПВО уже работали по этим целям.



Что интересно, что противник заранее объявил о своих намерениях. И это удивительно, ибо удары принято наносить неожиданно. Это означает только одно, что у российских военных есть время для подготовки отражения атаки, и хочется верить, что военные объекты, находящиеся в зоне досягаемости выведены из-под обстрела.



В любом случае у противоположной стороны количество ракет находится в ограниченном количестве, а значит когда они закончатся, то исчезнет последний важный козырь на руках, и это только ускорит его падение. Дальнейшая эскалация, это только использование самого мощного в мире оружия. Вряд ли кто хочет доводить ситуацию до такого уровня. Возможно именно сейчас мы видим кульминацию этого конфликта, и далее ситуация пойдет по нисходящей линии.



Наша команда желает всем читателям добра и мира!