На привокзальной площади начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести»

[ Общество ]

На площади Бабушкина Вологды начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести». По словам мэра города Андрей Накрошаева, высота стелы составит 15,8 метров.

«Фронтальные части стелы покрыты стойким к коррозии нитридом титана под золото, с одной стороны на них нанесено изображение текста Указа президента РФ, с другой - герба Вологды.
Боковые части стелы и пилоны облицованы нержавеющей сталью и украшены черно-белой графикой с портретами вологжан и фрагментами событий Великой Отечественной войны», - рассказал Накрошаев.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Вологде в ноябре 2022 года. Город удостоен его за значительный вклад в достижение Великой Победы. Стелы, символизирующие этот статус, установлены более чем в 50 городах России. Все они схожи по силуэту, но имеют разные размеры.

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