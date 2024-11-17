На привокзальной площади начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести»

На площади Бабушкина Вологды начали устанавливать стелу «Город трудовой доблести». По словам мэра города Андрей Накрошаева, высота стелы составит 15,8 метров.

«Фронтальные части стелы покрыты стойким к коррозии нитридом титана под золото, с одной стороны на них нанесено изображение текста Указа президента РФ, с другой - герба Вологды.

Боковые части стелы и пилоны облицованы нержавеющей сталью и украшены черно-белой графикой с портретами вологжан и фрагментами событий Великой Отечественной войны», - рассказал Накрошаев.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Вологде в ноябре 2022 года. Город удостоен его за значительный вклад в достижение Великой Победы. Стелы, символизирующие этот статус, установлены более чем в 50 городах России. Все они схожи по силуэту, но имеют разные размеры.