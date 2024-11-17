Вологжанин выиграл 1 млн рублей благодаря случайным числам

[ Общество ]

Вологжанин Николай выиграл 1 млн рублей в «Мечталлион» благодаря случайным числам. Счастливый билет мужчина купил через приложение. Об этом сообщает пресс-служба оператора лотерей.

О «Национальной Лотерее» Николай узнал из рекламы в интернете.

«Решил попробовать, скачал приложение. Иногда заходил сыграть. На победный тираж «Мечталлион» купил сразу пять билетов, три из них оказались выигрышными: 100, 200 рублей и 1 миллион», – рассказал победитель.

О выигрыше Николай узнал после проверки результатов тиража.

«Шоу я не смотрел, только проверил билет. Сначала не поверил, а потом СМС стали приходить. Показал жене, она не поверила и сказала: вдруг это мошенники, надо ехать в офис, чтобы точно знать», – рассказывает счастливчик.

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