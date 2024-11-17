Дни Вологодской области в Китае стартуют на следующей неделе

[ Общество ]

На следующей неделе пройдут дни Вологодской области в Китае. Мероприятия пройдут при поддержке министерства иностранных дел РФ.

«Впервые проводим Дни Вологодской области в Китае. Деловые мероприятия стартуют уже на следующей неделе, 18 ноября. Первой точкой делегации станет город Пекин: представим там торгово-экономический, туристический и культурный потенциал Вологодчины», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В Пекине состоятся встречи с заместителем министра культуры и туризма КНР Чжан Чжэном, чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Моргуловым, торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским, заместителем председателя народного политического консультативного совета Пекина госпожой Ван Хун, директором центра по управлению вопросами ушу при Госкомспорте Китая, президентом всекитайской ассоциации ушу госпожой Чжан Юйпин, а также с руководителями отраслевых ассоциаций и союзов.

«В Пекине, как и позже в Шанхае, примем участие в пленарном заседании форума «Дни Вологодской области в Китае». По его итогам планируем подписать ряд соглашений о сотрудничестве, которые существенно повлияют на развитие экономически важных для нашего региона отраслей», – добавил Георгий Филимонов.

После Пекина делегация Вологодской области посетит город Сиань провинции Шэньси и город Шанхай. Там также запланированы масштабные выездные мероприятия, направленные на расширение и укрепление российско–китайских отношений.

Теги:
Китай сотрудничество
 

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