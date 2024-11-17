На 58-м году жизни умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

Продолжают поступать не очень хорошие новости. Сегодня стало известно, что на 58 году жизни умер бывший солист легендарной группы «На-На» Владимир Левкин.



Данный факт подтвердила супруга певца Марина Ичетовкина.



Что стало причиной смерти пока неизвестно. Однако в начале 2000-х Левкину диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Впоследствии музыкант перенес две операции по пересадке костного мозга и многочисленные курсы химиотерапии. В какой-то момент болезнь удалось победить. Артист стал часто появляться на публике, участвовал в многочисленных шоу, одним из которых является “Суперстар” на НТВ.



В последний раз Левкин появился на публике на презентации фильма, он был в черных очках, и категорически отказался их снимать. Свое решение он объяснил перенесенной операцией.



Владимир Левкин является участником первого состава известной группы «На-На», продюсером которой является бари Алибасов. Он работал в группе с 1989 по 1998 год, после чего решил сосредоточиться на сольной карьере. Певец успел выпустить сольный альбом «Шаги к себе», однако дальнейшие планы нарушила тяжелая болезнь.



Наша редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким певца...