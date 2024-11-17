На 58-м году жизни умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин

[ Общество ]
Автор:
Иван Гордеев

Владимир Левкин

Продолжают поступать не очень хорошие новости. Сегодня стало известно, что на 58 году жизни умер бывший солист легендарной группы «На-На» Владимир Левкин.


Данный факт подтвердила супруга певца Марина Ичетовкина.


Что стало причиной смерти пока неизвестно. Однако в начале 2000-х Левкину диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Впоследствии музыкант перенес две операции по пересадке костного мозга и многочисленные курсы химиотерапии. В какой-то момент болезнь удалось победить. Артист стал часто появляться на публике, участвовал в многочисленных шоу, одним из которых является “Суперстар” на НТВ.


В последний раз Левкин появился на публике на презентации фильма, он был в черных очках, и категорически отказался их снимать. Свое решение он объяснил перенесенной операцией.


Владимир Левкин является участником первого состава известной группы «На-На», продюсером которой является бари Алибасов. Он работал в группе с 1989 по 1998 год, после чего решил сосредоточиться на сольной карьере. Певец успел выпустить сольный альбом «Шаги к себе», однако дальнейшие планы нарушила тяжелая болезнь.


Наша редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким певца...

Теги:
шоу-бизнес артисты
globallookpress.com
 

Последние новости

На 58-м году жизни умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин
Вся правда о росте цен на картофель в России
В Вологде отметили всероссийский день самбо
Вологодские депутаты определили места для рубки елок на Новый год
В Саратовской области будет создан реестр наркоманов
Самая шикарная блондинка советского кино. Умерла Светлана Светличная
В Соколе потушили пожар площадью более 500 кв. метров
В Вытегре пешеход погиб под колесами автомобиля
На Вологодчине стартует новая демографическая программа
Сергей Жестянников заявил, что в региональном бюджете заложены средства на выполнение всех социальных обязательств