Вся правда о росте цен на картофель в России

Очередным продуктом, который стал очень сильно дорожать в России, стал картофель. Самое удивительное, что рост цен происходит на фоне разговоров, что собранный урожай способен полностью обеспечить потребность в этом продукте. Так что же происходит на самом деле, и почему цены летят в космос?



Инфляция набирает обороты, все дорожает, и почему картофель должен быть исключением в этом списке? В принципе на этом можно было бы и закончить данную новость. Но на самом деле все гораздо сложнее.



Свой вклад в рост цен внесли неблагоприятные погодные условия. Весенние заморозки, засушливое лето привели к тому, что крестьяне потеряли 15-20% урожая картофеля. А тот, что удалось собрать не самого хорошего качества.



Также одной из старых проблем российского сельского хозяйства является отсутствие современных хранилищ для овощей. Поэтому значительная часть урожая остается на полях и там гниет. Именно так была потеряна часть рекордного урожая картофеля 2023 года.



Ну а в этом 2024 году ситуацию добила ситуация с дорогими кредитами. Повышение ставки рефинансирования привело к тому, что банки повысили стоимость кредитов. Фермеры еще не расплатились со старыми долгами, а тут новые заимствования подорожали. Чтобы свести концы с концами, они вынуждены повышать цены на свою продукцию, чтобы у них была возможность рассчитаться с банкирами.



А еще дорогой бензин, повышение тарифов услуг ЖКХ, все это уже влияет на рост цен на картофель. Таким образом продукт для бедных, каким является картофель, постепенно превращается в деликатес. Невероятно, но факт …

