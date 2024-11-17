В Вологде отметили всероссийский день самбо

Накануне в России отметили день самбо – праздник, который был учрежден в 2022 году указом президента РФ.

В Вологде в этот день прошёл «Кубок мэра», в котором приняли участие более 600 юных самбистов из Вологды, Череповца, Архангельска, Великого Устюга, Няндомы, Костромы, Котласа, Александрова, Шексны и других городов и населенных пунктов.

Череповец был представлен спортсменами отделения самбо Центра боевых искусств. Череповчане завоевали 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. Победителями турнира стали Матвей Тихомиров, Кирилл Валдаев, Кирилл Красавин, Никита Шабанов и Анастасия Ефимова.

Честь Вологды защищали самбисты спортивной школы самбо и дзюдо. Абсолютным чемпионом соревнований стал Александр Степанов, завоевавший кубок и золотую медаль. Также на счету спортсменов из областной столицы 6 серебряных и 9 бронзовых наград.