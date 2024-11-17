Вологодские депутаты определили места для рубки елок на Новый год

В Законодательном собрании Вологодской области внесены изменения в областной закон о заготовке гражданами древесины для собственных нужд. Согласно поправкам, граждане самостоятельно могут рубить себе ели на Новый год, - сообщает портал GorodVo.

«Заготовка елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников осуществляется на основании договоров без предоставления лесных участков в количестве не более одной ели или дерева другой хвойной породы на гражданина», — написано в законе.

Вырубить елку можно на лесном участке, который подлежит расчистке (квартальная просека, минерализованная полоса, противопожарный разрыв, лесная дорога и т.д.), то есть в местах, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Вырубить елку можно с 15 ноября до 31 декабря.

Также в законе указано, что высота вырубленной ели должна быть не более 3 метров.