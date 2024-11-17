Вологодские депутаты определили места для рубки елок на Новый год

[ Общество ]

В Законодательном собрании Вологодской области внесены изменения в областной закон о заготовке гражданами древесины для собственных нужд. Согласно поправкам, граждане самостоятельно могут рубить себе ели на Новый год, - сообщает портал GorodVo.

«Заготовка елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников осуществляется на основании договоров без предоставления лесных участков в количестве не более одной ели или дерева другой хвойной породы на гражданина», — написано в законе.

Вырубить елку можно на лесном участке, который подлежит расчистке (квартальная просека, минерализованная полоса, противопожарный разрыв, лесная дорога и т.д.), то есть в местах, где не требуется сохранение подроста и насаждений. Вырубить елку можно с 15 ноября до 31 декабря.

Также в законе указано, что высота вырубленной ели должна быть не более 3 метров.

Теги:
елка новый год поправки
 

Последние новости

В Вологде отметили всероссийский день самбо
Вологодские депутаты определили места для рубки елок на Новый год
В Саратовской области будет создан реестр наркоманов
Самая шикарная блондинка советского кино. Умерла Светлана Светличная
В Соколе потушили пожар площадью более 500 кв. метров
В Вытегре пешеход погиб под колесами автомобиля
На Вологодчине стартует новая демографическая программа
Сергей Жестянников заявил, что в региональном бюджете заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
Ветеранские организации Вологды обменялись успешными практиками
Абхазия против российских олигархов. Новые подробности протестов в Сухуми