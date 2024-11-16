В Саратовской области будет создан реестр наркоманов

[ Общество ]
Автор:
Иван Гордеев

наркомания

Пока в Вологодской области решили бороться с пьянством, в Саратовской губернии решили бороться с наркоманией, и для начала решили провести своеобразную перепись лиц, страдающих этим недугом …


В Саратовской области на базе областной клинической психиатрической больницы Святой Софии будет создан реестр наркоманов. В него будут внесены данные людей, которых суд обязал пройти принудительное лечение и реабилитацию. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Реестр наркоманов

 

Реестр наркоманов
В реестре будут отображаться ФИО человека, его дата рождения, адрес фактического проживания, диагноз, и полная информация о пройденном лечении


Также в этом реестре будут данные людей, которым будет необходимо провериться на предмет употребления наркотиков, и в случае положительного теста пройти профилактику, медицинскую или социальную реабилитацию.


Реестр должен заработать до 20 ноября 2024 года.


По официальной статистике Минздрава в Саратовской области в 2021 году числилось более 17,5 чел., страдающих наркоманией. На данный момент учете в спецучреждениях с наркозависимостью состоит почти 2 тыс. чел. Ситуация находится под контролем, однако проблему необходимо искоренять. Контроль и лечение это необходимая, но также необходимо устранять корень проблемы, а именно тех людей, кто распространяет это зло.


Единственное, что не понятно, почему реестр будет образован на базе психиатрической больницы?
 

Теги:
здоровье криминал
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В Саратовской области будет создан реестр наркоманов
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