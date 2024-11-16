Самая шикарная блондинка советского кино. Умерла Светлана Светличная



Пришла печальная новость, сегодня стало известно, что на 85 году жизни умерла Светлана Светличная. Как это принято говорить после долгой и продолжительной болезни.



Официальная причина смерти острая сердечная недостаточность. У актрисы остановилось сердце во время сна. Последние дни своей жизни артистка была в тяжелом состоянии и уже не могла вставать с постели, с трудом реагировала на слова медиков.



Артистка тяжело болела, в 2017 году ей были поставлены такие диагнозы, как деменция и болезнь Альцгеймера, она наблюдалась в ПНД. Позже у неё диагностировали онкологическое заболевание. В этом году у нее обострились заболевания почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия. Ей был присвоен статус паллиативной больной. Врачи до последних дней старались купировать сильные боли.



Самыми запоминающимися ролями в кино Светланы Светличной стали такие фильмы, как «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Но больше всего зрители ее запомнили по фильму «Бриллиантовая рука» и ее знаменитой фразе «Не виноватая я, он сам пришел». Артистка была настоящим секс-символом советского кино.



Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким. Сегодня можно смело говорить, что отечественное кино понесло невосполнимую утрату…

