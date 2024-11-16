В Соколе потушили пожар площадью более 500 кв. метров

Происшествие случилось сегодня ночью в доме №17 на улице Кооперативной в Соколе. Возгорание произошло в восьмиквартирном деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Единственным жильцом дома был 57-летний мужчина. Остальные помещения пустовали. Заметив опасность, сокольчанин выпрыгнул из окна второго этажа. А огнеборцев вызвали жители соседнего дома.

Огонь удалось ликвидировать на площади 525 квадратных метров.

Причину возгорания еще предстоит выяснять специалистам.