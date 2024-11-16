На Вологодчине стартует новая демографическая программа

Об этом заявил губернатор Вологодской области вчера на оперативном совещании.

«Мы запускаем новую демографическую программу губернатора Вологодской области под названием «Семья — оплот Русского Севера». Совместно с коллегами из социального и финансового блоков Правительства Вологодской области подготовили комплекс мер и направили соответствующее финансирование», — сказал Георгий Филимонов.

В рамках программы введут выплату при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 25 лет, а также выплаты медикам по проекту «Защити меня сегодня» за каждую сохраненную жизнь и при рождении ребенка.

Кроме того, предусмотрен региональный материнский капитал «Большая семья» при рождении четвертого и последующего ребенка и субсидия на улучшение жилищных условий в случае рождения третьего и последующего ребенка

Одному из родителей, студенту в возрасте до 25 лет, при рождении первого ребенка оплатят стоимость обучения до 91 тысячи рублей. Помимо этого, в регионе отремонтируют 10 женских консультаций и приобретут 121 единицу медицинского оборудования.

В 2025 году на финансирование губернаторской программы «Семья — оплот Русского Севера» предусмотрено более 145 миллионов рублей.