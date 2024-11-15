Сергей Жестянников заявил, что в региональном бюджете заложены средства на выполнение всех социальных обязательств

Сегодня в Законодательном собрании прошли публичные слушания по проекту бюджета области на следующий год и плановый период 2025-2026 годов.

Как отметили финансисты, доходы областного бюджета в 2025 году запланированы на уровне 123,8 млрд рублей, расходы – 140,6 млрд рублей, дефицит составит 16,8 млрд, и он полностью обеспечен остатками средств.

«Что касается налоговых и неналоговых доходов, то в 2025 году они составят 120,9 миллиарда рублей. Налог на прибыль организация составляет лидирующие позиции, его доля составляет 35% или 42,2 миллиарда рублей. На втором месте налог на доходы физических лиц удельный вес в бюджете 28% или 34 миллиарда рублей. Доля налога на имущество организация составляет 12%, в денежном выражении – 15 миллиардов рублей», - рассказала заместитель губернатора по финансам Александра Гуркина.

Бюджет сохраняет социальную направленность – на различные выплаты и обеспечение мер поддержки направляется 82,2 млрд рублей. Бюджет развития в 2025 году составляет 32,6 млрд рублей. Из них 13,9 млрд рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры, 4,1 млрд – коммунальной инфраструктуры, 3,7 млрд – сферы образования, 2,6 млрд – здравоохранения, 2,4 млрд рублей пойдут на благоустройство. 13,3 млрд рублей в трехлетнем периоде запланировано на реализацию 29 программ Губернатора.

Государственный долг на 1 января 2025 года составит 19,3 млрд рублей, и к началу 2026 года снизится до 18,9 млрд.

«На стратегических сессиях, в рамках выездных мероприятий Губернатора и парламентариев, мы услышали запросы жителей, которые впоследствии трансформировались в определенные задачи, нашедшие отражение в проекте областного бюджета. Сегодня мы рассмотрели основные параметры наиболее приоритетных программ по образованию, социальной поддержке населения и дорожной сети. Важно, что бюджет остается социально ориентированным: заложены средства на выполнение всех социальных обязательств, - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников. - При формировании областного бюджета нам важно услышать мнение разного круга лиц: федеральных спикеров, общественников, представителей органов местного самоуправления, депутатов различных фракций».

Первое чтение проекта закона об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов запланировано на 27 ноября, окончательно парламентарии планируют принять его 11 декабря.