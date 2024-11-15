Ветеранские организации Вологды обменялись успешными практиками

[ Общество ]

Глава Вологды Юрий Сапожников встретился с представителями ветеранского сообщества города. На встрече обсудили перспективы развития движения и создания условий для досуга ветеранов, возможные социально значимые проекты с участием представителей старшего поколения.

Так, члены ветеранской организации ВоГУ предложили провести образовательную и профориентационную конференцию.
Успешный опыт сотрудничества ветеранов и депутата по округу представила Наталья Титова – председатель ветеранской организации городской поликлиники №3.

Еще один актуальный вопрос – дефицит мест, где ветераны могли бы собираться и проводить мероприятия. На сегодня филиалы «Заботы» есть в каждом микрорайоне города. Но в таких больших районах, как, например, Заречье, таких центров нужно несколько.

«Проработаем вопрос о ремонте муниципальных помещений и их передаче под нужды ветеранов», - резюмировал глава Вологды Юрий Сапожников.

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