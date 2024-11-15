Ветеранские организации Вологды обменялись успешными практиками

Глава Вологды Юрий Сапожников встретился с представителями ветеранского сообщества города. На встрече обсудили перспективы развития движения и создания условий для досуга ветеранов, возможные социально значимые проекты с участием представителей старшего поколения.

Так, члены ветеранской организации ВоГУ предложили провести образовательную и профориентационную конференцию.

Успешный опыт сотрудничества ветеранов и депутата по округу представила Наталья Титова – председатель ветеранской организации городской поликлиники №3.

Еще один актуальный вопрос – дефицит мест, где ветераны могли бы собираться и проводить мероприятия. На сегодня филиалы «Заботы» есть в каждом микрорайоне города. Но в таких больших районах, как, например, Заречье, таких центров нужно несколько.