Абхазия против российских олигархов. Новые подробности протестов в Сухуми



Сегодня в Абхазии с новой силой возникли массовые протесты против принятия закона об возможности инвестиций российского бизнеса в экономику данной республики. Однако в последний момент стали известны некоторые подробности, которые заставляют посмотреть на данный конфликт с новой стороны.



Абхазской оппозиции удалось сломать забор и прорваться на площадь перед парламентом, в котором сегодня одобрили закон об инвестиционном соглашении с Россией. При этом оппозиция неожиданно вывесила российский триколор и начала скандировать «Россия» — они заявили, что будущее Абхазии возможно только вместе с нашей страной



Взявший в руки громкоговоритель бывший вице-президент республики Аслан Барциц, возглавляющий сейчас оппозицию Абхазии заявил, что российские СМИ ошибочно называют эти протесты антироссийскими, по его мнению это обычная провокация. Простым доказательством этого является тот факт, что абхазские солдаты плечом к плечу воюют со своими русскими братьями на Донбассе, и вообще будущее Абхазии возможно только вместе с Россией.



«Мы против ненасытных олигархов, которых полно» — кричал в рупор Барциц.



Оппозиция требует теперь не только не подписывать данное соглашение, но и отставку президента Абхазии Аслана Бджании. Последний в окружении охраны покинул резиденцию в Сухуме.



Несмотря на это правоохранительным органам пришлось использовать слезоточивый газ.



В частности в российских СМИ часто упоминалась фамилия миллиардера Ткачева, который готов вложить десятки миллиардов рублей в строительство гостинично-апартаментного комплекса "Москва резорт" в Пицунде.



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